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مسؤول إيراني: الناقلة البريطانية اصطدمت بسفينة صيد في مضيق هرمز قبل احتجازها
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إيران وأمريكا.. صراع الطائرات المسيرة

أخبار العالم

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة إيرانية مسيرة فوق مضيق هرمز مؤكدا أن السفينة الحربية يو أس اس بوكسر اتخذت إجراءً دفاعياً بعد اقتراب الطائرة منها.

 الإعلانُ الأمريكي نفته طهران وأكدت أن جميعَ طائراتِها عادت بسلام بعد تنفيذ مهماتها، فيما نشر الحرس الثوري من جانبه صوراً  قال إنها تدحض مزاعَم واشنطن. وسط هذه التطورات تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قياديين مقربين من إيران.. فما هي حقيقةُ الادعاءاتِ الأمريكية والإيرانية وما هي أدلةُ الطرفين؟ وهل يمثل إعلان واشنطن الأخير رداً على إسقاط طائرتها سابقاً من إيران، أم أنه يمهد لمرحلةِ التصعيد العسكري؟ وما هي دوافعُ عقوباتِ وزارة الخزانة الأمريكية؟ وما هي ملامحُ التصعيدِ المقبل في ظل هذه المؤشرات؟ 

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