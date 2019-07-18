بعد إس-400.. توريد مقاتلات سو-35 لتركيا؟

أعلنت شركة روستيخ الروسية استعدادها لتوريد مقاتلات من طراز "سو-35" لتركيا، إذا أبدت الأخيرة رغبة في ذلك.

عرض يأتي بعد قرار واشنطن استبعاد أنقرة من برنامج طائرات إف خمسة وثلاثون، وإعلان رئيس الصناعات الدفاعية التركية نية تركيا تقييم البدائل والخيارات المطروحة على الطاولة كما قال.

بالتفاصيل نبحث اليوم آفاق التعاون التركي الروسي بعد صفقة إس أربعمئة، وبالمقابل مستقبل العلاقات التركية الأمريكية