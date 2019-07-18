مضيق هرمز.. هل بدأت حرب ناقلات النفط؟

في تكريس جديد للغموض، يعلن الحرس الثوري عن إيقاف ناقلة نفط واثني عشر بحارا على متنها قرب جزيرة لارك

، قائلا إنها كانت تحمل مليون لتر من الوقود المهرب من قواربَ إيرانية إلى سفينةٍ أجنبية.. وفيما تعلن بحرية الأمريكية عن عمليات بحث عن بحّار أمريكي فقد في بحر العرب، تتحدث القيادة المركزية الأمريكية من الرياض عن حراك مع دول بشأن حرية الملاحة في الخليج وتقول بريطانيا إنها أرسلت سفينة ثالثة إلى المنطقة .. فما دلالات هذه التطورات؟ وهل بدأ صراع ناقلات النفط في التسارع؟