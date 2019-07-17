إيران.. سيناريوهات الأزمة اليمنية

بعد دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الخروج من اليمن، علق المتحدث باسم جماعة أنصار الله محمد عبد السلام بوصفها بالمزاعم التي لا تستحق عناء الرد.

بالتوازي يؤكد نائب وزير الدفاع السعودي للمبعوث الأممي مارتن غريفيث ضرورة وقف التدخلات الإيرانية في اليمن، مع استعداد بلاده للحل السياسي.

بالتفاصيل نبحث دلالات هذه المواقف وحجم الحيز الذي يشغله الدور الإيراني في ملف المبعوث الأممي إلى اليمن؟