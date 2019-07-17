مقتل نائب قنصل تركي.. ملابسات وتداعيات

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن مقتل أحد موظفي قنصليتها في مدينة أربيل العراقية، جراء هجوم مسلح أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية..

وأضاف بيانٌ صادر عن الوزارة أن اتصالاتٍ تجري مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت... بينما قال بيان لمديرية أمن أريبل أن حادثَ إطلاق النار داخلَ مطعم بالمدينة أسفر عن مقتل الدبلوماسي برفقة مواطن عراقي وإصابة عراقي آخر... حزب العمال الكردستاني نفى مسؤوليته عن العملية.. بينما فضل الجانب التركي انتظار نتائج التحقيق.

فكيف سترد أنقرة على هذا الهجوم.. وماهي انعكاساته على علاقات أنقرة بأربيل واشنطن؟