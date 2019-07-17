 
مباشر
اسأل أكثر

مقتل نائب قنصل تركي.. ملابسات وتداعيات

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m4y3

أعلنت وزارة الخارجية التركية، عن مقتل أحد موظفي قنصليتها في مدينة أربيل العراقية، جراء هجوم مسلح أثناء تواجده خارج مبنى القنصلية..

وأضاف بيانٌ صادر عن الوزارة أن اتصالاتٍ تجري مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم بأسرع وقت... بينما قال بيان لمديرية أمن أريبل أن حادثَ إطلاق النار داخلَ مطعم بالمدينة أسفر عن مقتل الدبلوماسي برفقة مواطن عراقي وإصابة عراقي آخر... حزب العمال الكردستاني نفى مسؤوليته عن العملية.. بينما فضل الجانب التركي انتظار نتائج التحقيق.
فكيف سترد أنقرة على هذا الهجوم.. وماهي انعكاساته على علاقات أنقرة بأربيل واشنطن؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا