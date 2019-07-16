لغز "اختفاء" ناقلة نفط وإسرائيل تهاجم

على وقع جدل هادر حول ناقلة نفط قالت وكالة الأسوشييتد برس إنها اختفت قبالة إيران، يتواصل تأرجح الاتفاق النووي بين أوروبا والولايات المتحدة وحتى إسرائيل..

فالاتحاد الأوروبي نفى في ختام اجتماع وزاري في بروكسل أن تكون طهران قد انتهكت الاتفاق بشكل كبير وأكد مضيه في تفعيل آلية التبادل المالي.. موقف أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي شبهه بسياسة أوروبا في استرضاء النازيين خلال ثلاثينيات القرن الماضي..

بين الجانبين، يعود مرشد الثورة علي خامنئي لمهاجة أوروبا التي اتهمها بخرق أحد عشر بندا في الاتفاق قبل أن يتوعد بمواصلة تقليص التزامات طهران..

ففي أي طريق يسير الملف النووي في ظل المواقف الأوروبية الحالية؟ وهل تقتنع طهران بصدق نوايا بروكسل؟