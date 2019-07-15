أمريكا.. ملايين المهاجرين في خطر

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السلطات الأمريكية أطلقت حملة اعتقالات بحق مهاجرين غير شرعيين وعائلاتهم خلال نهاية الأسبوع الجاري..

الحملة التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو شهر أثارت ضجة سياسية واجتماعية أمريكية، فالولايات المتحدة التي تعتبر أرض المواطنين من أصول مهاجرة في الأغلب لم تمض من قبل في هذا المسار الذي يصر عليه ترامب.. بل وذهب الرئيس الأمريكي أبعد من خلال دعوته برلمانيات أمريكيات من أصول مهاجرة إلى العودة لبلدانهن لإصلاحها عوضا عن إعطاء دروس للولايات المتحدة.. فكيف يريد ترامب معالجة هذه المسألة؟ كيف والسيدة الأولى الأمريكية من أصول مهاجرة!