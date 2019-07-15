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البحرين وقطر.. تنظيم القاعدة على الخط

أخبار العالم العربي

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اتهم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة قطر بالتآمر ضد بلاده لضرب أمنها وزعزعة استقرارها مضيفا أن الدوحة أصبحت تشكل خطرا على مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت هذه التصريحات بعد بث قناة قطرية تحقيقا تُتّهم فيه المخابرات البحرينية بتجنيد قياديين من تنظيم القاعدة لتنفيذ مخططات.
فما مدى واقعية الاتهامات البحرينية لقطر ردا على تقرير بثته وسيلة إعلامية؟ وما حقيقة اتهام قطر بأنها تشكل تهديدا لدول الخليج؟ وما هي أوراق قطر في مواجهة هذا التصعيد؟

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