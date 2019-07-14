السودان.. ما سبب استمرار الأزمة؟

بعد وصول وثيقة الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري مراحلها النهائية، طفت خلافات اللحظة الأخيرة لتعيد صياغة الوثيقة الثانية من التفاهمات إلى طاولة الحوار..

جراء بروز تحفظات حول منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس العسكري خلال الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى وضع قوات التدخل السريع التي تطالب المعارضة بحلها ودمجها في القوات المسلحة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقديم وزارة العدل طلبا لإلغاء حكم قضائي يلزم شركات الاتصالات بإعادة خدمة الانترنت، بعد انتشار أشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف تفاصيل التدخل الدموي في أحداث فض اعتصام الخرطوم.

فما هي خلفيات الخلاف حول الحصانة مع اقتراب التوقيع على وثيقة التفاهمات؟ كيف سيتعامل المجلس العسكري مع مطالب إعادة دمج قوات الدعم السريع؟