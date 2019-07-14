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الهجرة غير الشرعية.. زوايا الحلم المرعبة

أخبار العالم العربي

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تعددت الأسباب.. تعددت الأسماء والجنسيات والبلدان.. والحلم واحد.. الوصول إلى الدول الغربية هربا من الحرب والفقر..

 لكن الطريقَ ليس سهلا.. انتهاكاتُ شبكات التهريب واستغلال سكان نقاط العبور.. ثم البحر الذي يقف بالمرصاد لكل قارب ناءَت به أثقالُه أو ظلت به السُبل.. مع البحر، نغوص اليوم في جوانب ما يعرف بالهجرة غير الشرعية، ونحاول مرافقة الظاهرة من البداية حتى النهاية. أهلا بكم

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