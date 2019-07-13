حزب الله.. وسيناريو حرب إيرانية أمريكية
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في أجوبة حملها العديد من الرسائل خلال لقاء صحفي أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن فتح باب الحرب على إيران سيشعل كل المنطقة ويزج بها في حرب شاملة
، مشددا أن على إسرائيل أن تدرك أنها لن تكون في محيد عن أي مواجهة مع إيران القادرة على قصفه بشراسة.
نصر الله أشار إلى مضاعفة عديد قوات حزب الله مضيفا أن قدراته الصاروخية باتت قادرة على ضرب العمق الاسرائيلي وأن بنك الأهداف واضح تحت مرمى النيران.
فما هي حسابات الحزب اللبناني في التعامل مع أي تصعيد ضد إيران؟ وما طبيعة مشاركته في أي مواجهة بين الولايات المتحدة وإيران؟ وما تداعيات ذلك داخليا وخارجيا؟
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