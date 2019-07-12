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إس-400 تصل إلى تركيا.. تحول جيوسياسي

أخبار العالم

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بعد سجال طويل وأخذ ورد وتهديدات وتصريحات.. ها هي وزارة الدفاع التركية تستلم الدفعة الأولى من منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400..

وفيما يعرب حلف شمال الأطلسي عن قلقه من عواقب تلك الخطوة، تتوجه الأنظار إلى واشنطن التي توعدت مرارا بحرمان تركيا من طائرات إف 35 بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا..
بالتفاصيل نتحدث عن دلالات هذه الخطوة. كيف ستتصرف واشنطن وكيف سترد أنقرة؟ وماذا عن هذه المنظومة التي تثير اهتمام دول كثيرة؟

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