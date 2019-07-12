 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ واحد من غزة باتجاه إسرائيل
اسأل أكثر

ماذا يحدث بين الإمارات والسعودية باليمن؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m47r

نقلت رويترز" عن مسؤولين يمنيين تسلم ضباط سعوديين السيطرة في ميناءي المخا والخوخة اللذين كانت القوات الإماراتية تستخدمهما لدعم الحملة العسكرية ومراقبة السواحل في إطار عمليات التحالف

الخطوة السعودية جاءت بعد كشف وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول إمارتي كبير عن توجه أبوظبي للإستعاضة عن استراتيجية القوة العسكرية بإعطاء الأولوية للسلام في اليمن.
فكيف ستمضي الرياض في التعامل مع هذا التقليص الإمارتي كما تورد التقارير؟ وهل تعكس هذه التحركات تبادلا للأدوار بين الرياض وأبوظبي أم تباينا في نهج التعامل مع الحرب في اليمن؟ وما مدى صحة الربط بين هذه التحركات والتوتر المتصاعد مع إيران؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

فنان لبناني يواجه القضاء "بتهمة تحقير الدين".. فماذا قال؟