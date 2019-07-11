فرنسا والولايات المتحدة.. نذر حرب تجارية

بوادر استنساخ للصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة تلوح في الأفق مع إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يفرض رسوما بقيمة 3 % على عائدات الشركات الرقمية العملاقة كغوغل وفيسبوك

بعد اعتماده من قبل الغرفة السفلى رغم التهديدات الأمريكية..

القرار الفرنسي وإن كان لا يستهدف صراحة الشركات الأمريكية لكن سيطرتها على السوق الرقمية تجعلها في طليعة الخاسرين.. بالتفاصيل نناقش احتمالات نشوب حرب تجارية بين واشنطن وباريس، كما نبحث خلفيات وتداعيات القرار الفرنسي.