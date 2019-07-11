تركيا.. تهديد أوروبي واصطفاف مصري أمريكي

تبرز في الأفق بوادر تصعيد أوروبي أمريكي ضد تركيا على خلفية إصرارها على إرسال سفنها للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل جزيرة قبرص.

فقد كشفت رويترز أن الاتحاد الأوروبي يناقش مسودة بيان قبل اجتماع وزاري يوم الاثنين المقبل لتبنيه، يتضمن إعلانا عن تعليق المحادثات عالية المستوى مع أنقرة، ووقف مفاوضات لإبرام اتفاقية للنقل الجوي بالاضافة إلى تجميد تمويل لتركيا في العام المقبل بسبب ما يعتبره الاتحاد تنقيبا غير مشروع عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص. بينما حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو من مغبة النتائج العكسية لأي عقوبات..