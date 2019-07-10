عودة أطفال منتسبي داعش.. رهان جديد

أكثر من ثلاثين طفلا تترواح أعمارهم بين سنة وأربع سنوات سينقلون من العراق إلى موسكو على متن طائرة تابعة لوزارة الطوارئ الروسية..

تلتقيهم مفوضة حقوق الطفل لرئيس الاتحاد الروسي في المركز الوطني للبحوث الطبية قبل إعادتهم إلى أقاربهم.

العملية الروسية تأتي أسوة بعمليات سابقة نسقتها موسكو لاستعادة أطفال منتسبي تنظيم داعش، والذين تواجه عودتهم عقبات عدة في بلدانهم حتى الأوروبية منها.

بالتفاصيل نبحث المقاربة الروسية لملف من يعرفون بأطفال داعش، وأسباب وتبعات التململ الاوروبي من إعادتهم.