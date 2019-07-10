خطة تحالف جديد.. وسيناريو ضرب إيران
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أعلنت واشنطن عن مشروع تشكيل تحالف من الدول التي لديها الإرادة السياسية لحماية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب في غضون نحو أسبوعين..
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إن الولايات المتحدة ستوفر سفن القيادة والسيطرة للتحالف العسكري الجديد وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع...
يأتي ذلك في خضم توتر متزايد مع إيران التي هددت بإغلاق مضيق هرمز عند الضرورة كما توعدت باحتجاز سفينة بريطانية ردًا على احتجاز سفينتها في جبل طارق، وبعد شهرين من هجمات تعرضت لها أربعُ سفنٍ تجارية قبالة ميناء الفجيرة.
فما هي دوافع واشنطن لإعلان هذا التحالف؟ وهي التهديدات المحتملة؟
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