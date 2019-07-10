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رحلة في الذاكرة

دماغ الرجل ودماغ المرأة. بروفسور في علم الدماغ يكشف عن الاختلاف التركيبي وانعكاساته على السلوك

العلوم والتكنولوجيا

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ثمة تصورات نمطية أن الرجال أكثر قدرة على الإبداع من النساء. وغالبا ما تطرح أمثلة من قبيل أن بين العظماء من الموسيقيين، أو الرسامين أو كبار العلماء المبدعين نسبة ضئيلة جدا من النساء

وحتى في مجال العلوم الإنسانية والأدب العالمي، نجد أن الرجال أكثر عددا من النساء. ويفسر البعض ذلك بأن المرأة، من حيث المبدأ، وخلافا للرجل، لم تتمتع أبدا بوعي إبداعي. وهذا، بشكل من الأشكال، ناجم عن الاختلافات التركيبة الدماغية بين الرجال والنساء. فهل هذا صحيح وإذا كان الأمر كذلك فلماذا تطور دماغ المرأة بشكل مختلف عن دماغ الرجل وما سر الفروقات السلوكية بين الجنسين؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها رئيس مختبر تطور الجهاز العصبي التابع لأكاديمية العلوم الروسية البروفسور سيرغي سافيلييف.

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