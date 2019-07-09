نظام هواوي القادم.. مصير أندويد وآبل

هذا الهاتف الذي يحمله مليارات البشر والمخدمات التي تغطي العالم، هي ساحة معارك المستقبل.. فمن يمتلك التكنولوجيا والقدرة التسويقية سيسطر على كعكة قوامها مليارات الدولارات..

وها هي شركة هواوي توجه رسالة سياسية بامتياز بخبر تقني غير مسبوق، معلنة أن نظامها الجديد سيكون أسرع من أندرويد وآبل وأنها تدرس حاليا الاستغناء عن نظام تشغيل "أندرويد" بصورة نهائية، حتى لو تمت إزالة الحظر المفروض على هواتفها..