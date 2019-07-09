تميم يلتقي ترامب.. ماذا سيتغير بالخليج؟

يجري أمير قطر زيارة تدوم يومين الى الولايات المتحدة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الامريكيين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب..

ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتعلق بالدفاع والطاقة والاستثمار والنقل الجوي.. وخلال مؤتمر صحفي مقتضب في البيت الأبيض شكر ترامب أمير قطر على الأموال التي أنفقتها الدوحة في سبيل تطوير قاعدة العديد القطرية .واصفا علاقة بلاده بقطر بالقوية والاستراتيجية...



