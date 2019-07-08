لماذا يثور يهود الفلاشا ضد إسرائيل؟

انتهت فترة الحداد على الشاب الإثيوبي تيكاه الذي قتل على يد شرطي إسرائيلي، لتتجدد احتجاجات اليهود الإثيوبيين ضد العنصرية وعنف الشرطة ضدهم، مطالبين باعتقال الشرطي المسؤول.

حراك يكشف من جديد عن تناقضات مشروع الدولة اليهودية، ويعري تركيبتها القائمة على أساس عرقي وعنصري.

في هذه الحلقة نتوقف بالتفاصيل عند أشكال ظاهرة العنصرية ضد الإثيوبيين، ومسار هذه الاحتجاجات والتعتيم الإعلامي عليها.