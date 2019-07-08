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ما حقيقة سحب قوات إماراتية من اليمن؟

أخبار العالم العربي

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نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول إماراتي كبير تأكيده أن هناك خفض في عدد قوات الإمارات في مناطق يمنية عدة، ضمن خطة لإعادة الانتشار لأسباب وصفت بالاستراتيجية والتكتيكية..

وأوضح المتحدث حسب الوكالة الفرنسية أنّ أبوظبي تعمل على الانتقال من استراتيجية القوة العسكرية إلى خطّةِ السلام أولا في هذا البلد..
كما نقلت عن مسؤول عسكري في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أنّ الإمارات أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام لقوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة، ولكن القوات الإماراتية لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمينة ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية..
معلومات تقاطعت مع برقية لوكالة رويترز قبل أيام نقلا عن دبلوماسيين غربيين تحدثتوا حينها عن تقليص في عديد القوات الإماراتية..
فما هي حقيقة هذه المعلومات.. وماهي خلفياتها؟

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