إيران.. ماذا بعد زيادة تخصيب اليورانيوم؟
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ستونَ يومًا أخرى ، مهلةٌ إيرانية جديدةٌ للدول الاوروبية الموقعةِ على الاتفاق النووي من أجلِ الوفاء بالتزاماتها.. مع الإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وفقَ حاجةِ إيران دون ذكرِ سقفٍ محدد .
خطوات أخرى ستعلنها طهران بعد انتهاء المهلة في حال عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم ... ارتفاع حالة التوتر خصوصا بعد حجز السفينة الايرانية في جبل طارق ، و دعوات بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي ... فهل تؤدي الخطواتُ الإيرانيةُ الى استجابةٍ اوروبية كما تريد طهران ... أم تقلب الطاولةَ رأسًا على عقب.. وتنهي كل شيء
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