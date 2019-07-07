إيران.. ماذا بعد زيادة تخصيب اليورانيوم؟

ستونَ يومًا أخرى ، مهلةٌ إيرانية جديدةٌ للدول الاوروبية الموقعةِ على الاتفاق النووي من أجلِ الوفاء بالتزاماتها.. مع الإعلان عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وفقَ حاجةِ إيران دون ذكرِ سقفٍ محدد .

خطوات أخرى ستعلنها طهران بعد انتهاء المهلة في حال عدم وفاء الأوروبيين بالتزاماتهم ... ارتفاع حالة التوتر خصوصا بعد حجز السفينة الايرانية في جبل طارق ، و دعوات بضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي ... فهل تؤدي الخطواتُ الإيرانيةُ الى استجابةٍ اوروبية كما تريد طهران ... أم تقلب الطاولةَ رأسًا على عقب.. وتنهي كل شيء