هل يدفع منتدى حوار الجزائر بحل الأزمة؟

أياما قليلة بعد إطلاق الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح دعوة لعقد حوار وطني شامل يفضي إلى تنظيم الانتخابات، عَقدت أحزاب المعارضة منتدى الحوار الوطني كأكبر تجمع لها.. لإيجاد أرضية توافقية حول الهيئة التي ستشرف على ندوة الحوار الوطني والانتخابات وقانونها واللجنة المشرفة عليها. ورغم تأكيد القوى السياسية المشاركة في هذا الحوار سعيها لتلبية مطالب الحراك الشعبي إلا أن مبادرتها قوبلت من تكتل قوى البديل الديمقراطي بالمقاطعة واتهام المشاركين بالاصطفاف خلف مقترحات رئيس الأركان الرامية إلى تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال.

فما هي خلفيات وأهداف المعارضة من عقد منتدى الحوار الوطني؟ وما أسباب رفض أطراف أخرى المشاركة؟ وما قدرة المنتدى على طرح حلول مقبولة للجميع في ظل انقسام المعارضة حول المشاركة وانقسام الحراك حول الحلول؟