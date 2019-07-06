روسيا والسعودية.. حوار المشرعين

لأول مرة يزور وفد من مجلس الدوما الروسي المملكة العربية السعودية. البرلمانيون الروس سيلتقون في الرياض مع أعضاء مجلس الشورى السعودي والمسؤولين في مجلس الوزراء وعدد من الأمراء. فما هي عناوين هذه الزيارة النادرة كيف يمكن أن تساهم مباحثات الوفد الروسي في تنويع العلاقات بين روسيا والمملكة؟ ما مدى فاعلية الدبلوماسية البرلمانية في حلحلة الأزمات وحل القضايا التي تهم الطرفين كمكافحة الإرهاب والتطرف؟

ضيف الحلقة: رضوان كوربانوف النائب في مجلس الدوما ومنسق مجموعة الاتصال مع مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية