الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

للمرة الخامسة قررت مصر تطبيق زيادة في أسعار الوقود بموجب إصلاحات اقتصادية تتقاطع مع برنامج قرض قدمه صندوق النقد الدولي..

وتزامن الإجراء الجديد مع حصول مصر على الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار.

ورغم تأكيد الجهات المختصة أن رفع الدعم يهدف إلى صرف أمواله بشكل مباشر لتحقيق العدالة الإجتماعية إلا أن توقعات الخبراء تشير إلى ارتباط موجات الغلاء المتواصلة بالبرنامج الإصلاحي الذي يفرض إجراءات قاسية تشمل فرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف الجنيه لجذب المستثمرين.

فما مدى قدرة المصريين على تحمل الإصلاحات القاسية التي تقودها الحكومة؟ وهل تقضي على آمال الفئات الضعيفة والمتوسطة؟ أم أنها في صالحهم على المدى الطويل مع استعادة وتيرة النمو؟