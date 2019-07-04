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ماذا وراء زيارة بوتين إلى إيطاليا؟

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو وروما تتفقان في عدة مواضيع، مثنيا على جهود إيطاليا من أجل إعادة العلاقات الروسية الأوروبية إلى طبيعتها الأمر الذي تقدره موسكو..

 من قلب روما أتت تصريحات بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في زيارة رسمية شملت التباحث مع المسؤولين، إضافة إلى مرور الرئيس الروسي بالفاتيكان حيث التقى البابا فرانسيس.
فهل يمكن أن تلعب روما فعلا دور الجسر بين موسكو والاتحاد الأوروبي؟ 

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