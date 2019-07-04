ما سر احتجاز ناقلة النفط الإيرانية؟

في أول اعتراض من نوعه بدعوى عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، أعلنت حكومة إقليم جبل طارق احتجاز ناقلة نفط عملاقة للاشتباه في كونها تنقل نفطا خاما إلى ميناء بنياس..

الخطوة قوبلت من الخارجية البريطانية بالترحيبب والإشادة بعمل سلطات جبل طارق.. فيما كشفت الخارجية الإسبانية أن وقف ناقلةِ النفط جاء بطلب وجهته الولايات المتحدة إلى بريطانيا.. من جانبها اعتبرت طهران أن احتجاز الناقلة إجراء مدمرا سيزيد من حدة التوتر في المنطقة.

فما هي خلفيات احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في ظل حديث إقليم جبل طارق عن العقوبات الأوروبية وإعلان إسبانيا بأن القرار جاء بطلب أمريكي؟ ما الذي يدفع إيران لاعتبار الخطوة غير قانونية؟ وما هي تداعيات الحادث بعد تأكيد طهران أنه سيزيد من حدة التوتر؟