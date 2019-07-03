ليبيا.. من يقف وراء قصف تاجوراء؟

كالمستجير من الرمضاء بالنار، وجد مهاجرون أنفسهم هدف قصف طال مركز احتجاز لهم قرب العاصمة الليبية طرابلس وخلف بينهم أكثر من أربعين قتيلا وعشرات الجرحى..

وسيلا من الاتهامات المتبادلة بين طرفي الصراع.. فبينما اتهمت حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء الهجوم الذي نفذ حسب وزير داخليتها المفوض فتحي باشاغا بطائرات غير ليبية.. حمل الجيش الوطني الليبي في مؤتمرٍ صحفي مسؤولية الهجوم لقوات موالية لحكومة الوفاق قال إنها استهدفت المركز في تاجوراء بقذائف الهاون.

فما هي الجهة التي تقف وراء الهجوم في ظل المؤشرات الحالية؟ وما حقيقة ضرب طائرات أجنبية لأهداف في الداخل الليبي كما جاء في تأكيد وزير الداخلية المفوض لدى حكومة الوفاق؟