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رحلة في الذاكرة

شهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين تحطم الصورة النمطية للسياسة السوفيتية في الشرق الأوسط

أخبار العالم العربي

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في هذه الحلقة نتطرق لشهادات ديبلوماسيين واستخباراتيين سوفيت، رفض بعضهم الكشف عن هويته، عن سياسة الأمر الواقع السوفيتية في الشرق الأوسط بعيدا عن الشعارات والأيديولوجيات.

كما يدور الحديث عن محاولة الزعيم السوفيتي غورباتشوف التقرب من النخب الاقتصادية العالمية من خلال السماح بفتح محافل ماسونية في الاتحاد السوفيتي وإفساح المجال لعمل المنظمات الصهيونية.         

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