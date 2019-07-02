أوبك+.. رسائل روسة سعودية

أوبك بلس تتفق على تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط تسعة أشهر أخرى رغم اختلاف وجهات النظر حول مفهوم السعر العادل في الأسواق العالمية..

اتفاق يأتي بعد ثلاثة أيام من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن اتفاق روسي سعودي بهذا الشأن عقب لقائه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان..

بالتفاصيل نناقش دلالات وأبعاد التنسيق بين موسكو والرياض تحت ضغوط واشنطن، رهانات الاتفاق أمام تراجع الاقتصاد العالمي، وحسابات روسيا وشركات النفط الصخري الأمريكية التي قد تجد في تلك الأسعار متنفسا لتجاوز عقبة كلفة الإنتاج.