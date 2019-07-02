عُمان.. الموساد يتحدث عن مشروع سري أوسع

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين افتتاح وزارة خارجية بلاده مكتبا تمثيليا في سلطنة عمان في خطوة اعتبرها جزء مرئيا فقط من جهد أوسع بكثير ما يزال طي السرية والكتمان.

الخارجية العمانية من جانبها نفت إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل دون الإشارة إلى قضية فتح المكتب التمثيلي، مؤكدة حرص السلطنة على بذل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف لتحقيق السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.. موقف يأتي بعد يوم من إعلان تل أبيب عن زيارة وزير خارجيتها يسرائيل كاتس للإمارات لبحث تطبيع استخباراتي وأمني، وعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الخليجي.

فما هي دلالات الإعلان الإسرائيلي والنفي العماني؟ وهل يتعلق الأمر بدعاية أم جهد سري أوسع كما تقول تل أبيب؟ وما سبب تسارع اللقاءات الإسرائيلية في المنطقة؟