 
مباشر
اسأل أكثر

عُمان.. الموساد يتحدث عن مشروع سري أوسع

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2k0

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يوسي كوهين افتتاح وزارة خارجية بلاده مكتبا تمثيليا في سلطنة عمان في خطوة اعتبرها جزء مرئيا فقط من جهد أوسع بكثير ما يزال طي السرية والكتمان.

الخارجية العمانية من جانبها نفت إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل دون الإشارة إلى قضية فتح المكتب التمثيلي، مؤكدة حرص السلطنة على بذل الجهود لتهيئة الظروف الدبلوماسية لاستعادة الاتصالات بين كل الأطراف لتحقيق السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.. موقف يأتي بعد يوم من إعلان تل أبيب عن زيارة وزير خارجيتها يسرائيل كاتس للإمارات لبحث تطبيع استخباراتي وأمني، وعرض مبادرة حول التعاون الاقتصادي الإسرائيلي الخليجي.
فما هي دلالات الإعلان الإسرائيلي والنفي العماني؟ وهل يتعلق الأمر بدعاية أم جهد سري أوسع كما تقول تل أبيب؟ وما سبب تسارع اللقاءات الإسرائيلية في المنطقة؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..كسوف كلي للشمس في الأرجنتين