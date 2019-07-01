ترامب.. رسائل إلى الحلفاء والخصوم
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ختم الرئيس الامريكي ترامب لقاءته مع قادة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية بلقاء مع زعيم كوريا الشمالية في المنطقة منزوعة السلاح بين الكورتين، في خطوة وصفت بالتاريخية..
لقاءات ترامب بدت وكأنها جولة لتفكيك الألغام والخلافات مع قادة الدول الكبرى وهو ما بدا واضحا في مخرجات لقاءاته مع رؤساء روسيا وتركيا والصين.. وكذلك كان اللقاء مع كيم جونغ أون حيث انتزع ترامب موافقة كورية للعودة الى طاولة المفاوضات..
بالتفاصيل نعود الى ما حققه ترامب في لقاءات قمة العشرين وزيارة كوريا الشمالية وكيف سيتسفيد ترامب من هذه التطورات داخليا.
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