أحداث جبل لبنان.. وأجواء الحرب الأهلية

يعيش لبنان هدوءا حذرا بعد حادثة قبرشمون التي تتناقض الروايات حولها،

بين الوزير صالح غريب الذي يقول ان موكبه واجه محاولة اغتيال، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي اكد ان مرافقي الوزير هم الذين بدأوا بإطلاق النار لفتح الطريق المقطوع امام الموكب.

وأيا كان السبب، فإن الحادث يحمل معه كأي توتر أمني في لبنان مخاوف من التصعيد والانفلات، ويطرح تساؤلا جوهريا عن المحرك، حسابات داخلية محضة؟ ام تدخل اقليمي للضغط على اطراف المعادلة اللبنانية؟