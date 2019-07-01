خيارات الرياض أمام هجمات الطائرت المسيرة

المطارات السعودية من جديد في مرمى الطائرات المسيرة..

جماعة انصار الله تعلن استهداف مطاري جازان وأبها بطائرات مسيرة، حيث هاجمت مرابض الطائرات الحربية وأهدافاً عسكرية أخرى وعطلت الملاحة فيه. لتعلن قوات التحالف بالمقابل اعتراضها وإسقاطها طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه منطقة جازان. فهل تشي هذه التطورات بقدرة أنصار الله ليس على المواجهة فحسب وانما على التفوق العسكري ايضا؟ ام انها عديمة الأثر في ميزان المعركة وتعكس حقيقة الدور الايراني في اليمن والذي دفع التحالف لشن عاصفة الحزم في المقام الأول؟