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لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل 4 أشخاص خلال تفريق المظاهرات في مدينة أم درمان
تحقيقات RT

"تتريك" عفرين.. ماذا وراء الجدار السوري

أخبار العالم العربي

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منذ سيطرة الجيش التركي والمجموعاتِ السورية المسلحةِ التابعة له على مدينةِ عفرين

 ، يدور حديث بين السوررين عما يسمونه بتتريكِ المنطقة ومحاولاتِ أنقرة الحثيثةِ لطمس هوية سكانها وتغييرِ تركيبتها الديمغرافية وتغييرِ أسماء الساحات والشوارع والقرى الى أسماء تركية وإجبار السكان السوررين على  حمل بطاقات هويةٍ تركية والتعامل بالليرة التركية .. في هذه الحلقة من تحقيقات آرتي نفتح هذا الملف ونغوص في تفاصيله الخفية ...

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