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قمة العشرين في اليابان.. أهم النتائج

أخبار العالم

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لقاءات مهمة جرت على هامش قمة مجموعة العشرين ، أبرزها لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي الذي وصف بالمثمر والبناء ، واللقاء الذي جمع بين الرئيس الامريكي ونظيره الصيني  والذي تمخض عن تفاهمٍ لرفع العقوباتِ عن شركة هواوي واستئناف المفاوضاتِ التجارية بين البلدين .. وكذلك اللقاءُ بين الرئيس بوتين وولي العهد السعودي  والذي أسفر عن تفاهمٍ أولي حول تمديدِ اتفاق تقليصِ إنتاج النفط ..
بالتفاصيل نتناول أهمَ نتائجِ اجتماعات قمةِ العشرين في أوساكا اليابانية .. وتداعياتها على الأوضاع في الشرق الأوسط .  

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تصرف "غير لائق" من صحفي جزائري