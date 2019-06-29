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هل تنفذ قوات حفتر تهديدها ضد تركيا؟

أخبار العالم العربي

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الجيش الوطني الليبي يعلن المصالح والقوات التركية في ليبيا أهدافا عسكرية، ويأمر بوقف الرحلات إلى تركيا..

هذا التصعيد وهو الأكبر من جانب الجيش الليبي يأتي على خلفية اتهامات لتركيا بالتدخل في معركة السيطرة على غريان بشكل مباشر ودعم قوات حكومة الوفاق الوطني بالجنود والطائرات والسفن.. الرد التركي جاء سريعا على لسان الرئيس رجب طيب أردوغان الذي أكد أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة في حال صدرت أي خطوات عدائية ضدها من قوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر. فما مدى واقعية تهديد الجيش الوطني للقوات التركية في ليبيا، وكيف سيكون رد أنقرة في حال هوجمت مصالحها في هذا البلد؟

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تصرف "غير لائق" من صحفي جزائري