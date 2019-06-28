بوتين وترامب.. قمة حل القضايا العالقة

يجب أن تكون نتائج اللقاء مع الرئيس فلاديمير بوتين جيدة.. هذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبيل بدء لقائه مع نظيره الروسي في أوساكا باليابان، وذلك على هامش قمة العشرين..

البيت الأبيض وفي تغريدة عبر تويتر يكشف أن الرئيسين اتفقا على أن تحسين العلاقات تصب في مصلحة البلدين ومصلحة العالم. كما ناقش الزعيمين الأوضاع في إيران وسورية وفنزويلا وأوكرانيا..

بالتفاصيل نتحدث عن قمة بوتين وترامب في أوساكا... وكيف يمكن تقييم ما تمخض حتى الآن عن هذه القمة؟ وهل هناك من مؤشرات على إمكانية تحسن العلاقات الأمريكية الروسية؟