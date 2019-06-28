"هواوي" الصينية خطر وجودي على الولايات المتحدة

قمة مجموعة الدول العشرين الكبار في أوساكا اليابانية شهدت الكثير من المصافحات والابتسامات وبيانات حسن النية..

ولكن اجتماعات هذا النادي النخبوي العالمي تجري وسط رياح الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة ضد منافسيها الكبار وخاصة الصين. فلماذا أقلق عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" الولايات المتحدة؟ وماذا وراء اتهام إدارة واشنطن الشركة الصينية بالتجسس؟ هل انقلبت الولايات المتحدة على قيم الرأسمالية وقواعد التجارة الحرة؟ وما هو مستقبل تجارة كهذه في ظل تلك الحروب؟ نطرح هذه وغيرها من الأسئلة على ضيوف الحلقة وهم الخبراء الاقتصاديون د. نيكيتا كريتشيفسكي في موسكو ود. بيار الخوري في بيروت.