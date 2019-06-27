قمة العشرين في اليابان.. أبرز الملفات
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وسط اهتمام عالمي كبير بما ستخرج به من نتائج... تنطلق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
قمة تبحث مجموعة من القضايا الاقتصادية والسياسية، أبرزها النزاع الأمريكي الصيني حول الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التصعيد في منطقة الخليج وتداعياته على أمن الطاقة بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران..
بالتفاصيل نتحدث في حلقتنا عن أهم الملفات والمسائل التي من المتوقع التطرق إليها خلال قمة أوساكا.. وما هو المنتظر بشأن كل ملف.. وهل من الممكن تحقيق أي تقدم إيجابي ملموس على الساحة الدولية؟
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