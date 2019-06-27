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الدفاع التركية تتهم السلطات السورية بالوقوف وراء الهجوم على نقطة المراقبة في منطقة إدلب
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ماذا وراء إثارة الاضطرابات في موريتانيا؟

أخبار العالم العربي

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منذ فوز مرشح الأغلبية الحاكمة في موريتانيا محمد ولد الغزواني بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يبدو المشهد الموريتاني غامضا ومرتبكا.

اضطرابات أمنية واحتجاجات، أعقبها ما قالت المعارضة إنه حالة طوارئ غير معلنة تمثلت بحملة اعتقالات وانتشار أمني مكثف وقطع لشبكة الإنترنت.
فيما اتهم وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله دولا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد عن طريق إثارة أعمال شغب ونهب.
ما حقيقة ما يجري؟ وكيف سينعكس على مستقبل العملية السياسية والتحول الديمقراطي الذي يتطلع إليه الموريتانيون؟

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