واشنطن تحذر أنقرة من عواقب شراء اس-400

مع اقتراب موعد تسلم تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية إس أربعمائة، تزداد حدة الوعيد الأمريكي..

فبعد محادثات ثنائية بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل، كشف مسؤول أمريكي كبير أن عقوبات واشنطن على أنقرة لن تقتصر على إنهاء دورها في برنامج مقاتلات إف خمسة وثلاثين وإنما قد تمتد إلى الإضرار باقتصادها.. على صعيد آخر وقبيل لقاء مرتقب بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، أعلن أردوغان أنه لا يرى أي مؤشرات على نية ترامب فرض عقوبات على تركيا.

فما هي دلالات التلويح الأمريكي بتوسيع الإجراءات العقابية على تركيا لتشمل اقتصادها؟ وما هي أوراق أنقرة في مواجهة هذا التصعيد الأمريكي؟