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ضغوط في لندن لوقف بيع السلاح للسعودية

أخبار العالم

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المشورة والمساعدة والإمدادات البريطانية للسعودية في حربها على اليمن بوصمة عار أخلاقية على بلادنا...

موقف أعلنه زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين في تغريدة على تويتر داعيا حكومة تيريزا ماي بقبول قرار المحكمة البريطانية القاضي بعدم قانونية مبيعات السلاح للسعودية بسبب استخدامها ضد المدنيين في اليمن..
فإلى أي حد سيدفع هذا القرار وضغوط المعارضة حكومة ماي لوقف بيع السلاح إلى الرياض؟ هل المعارضة جادة في اتهاماتها أم أنها تستغل الملف لأغراض سياسية داخلية؟

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