إنها المصالح! سياسة الأمر الواقع السوفيتية في الشرق الأوسط من التبشيرية والبراغماتية الصرفة

في هذه الحلقة نعود للحديث مع الأكاديمي أليكسي فاسيلييف حول أهم المحطات في كتابه "روسيا في الشرق الأوسط والأدنى. من التبشيرية إلى البراغماتية".

في هذه الحلقة نبحث بعض الجوانب المبهمة للموقف السوفيتي من قضية دعم ثورة ظُفار في سلطنة عٌمان ودعم الشيوعيين في العراق والقضية الكردية والموقف من الرئيس السادات وإسرائيل وسوريا في عهد الرئيس حافظ الأسد وغيرها من المسائل الحساسة.