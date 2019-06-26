ما سر الاهتمام بالسلاح الروسي؟

تتواصل فعاليات معرض الجيش ألفان وتسعة عشر في نسخته الخامسة بضواحي العاصمة الروسية موسكو وذلك وسط إقبال دولي كبير.

وزارة الدفاع الروسية قدمت هذا العام 360 نوعا مختلفا من الأسلحة وسط تطور علمي كبير لا يمكن الحد منه عن طريق العقوبات كما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو في افتتاح هذا المعرض.. دول عديدة شاركت فيه وسط اقبال عربي على الحضور والمشاركة لذلك لما يتمتع به السلاح الروسي من ميزات تجعل منه المنافس الأهم في الصناعات العسكرية العالمية..

وللحديث أكثر معنا مدير العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية في شركة / روس تيخ/ الروسية، فيكتور كلادوف