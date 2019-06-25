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إسرائيل شمير عن القمة الأمنية في القدس: نتنياهو الآن لا يملك شرعية اتخاذ أي قرار

أخبار العالم العربي

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ما هي نتائج اللقاء الأمني بين مستشاري الأمن القومي لكل من روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة في القدس؟

كيف تعامل سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف مع الضغوط من قبل جون بولتون وبنيامين نتنياهو لجهة إخراج إيران من سوريا؟ وهل خرج اجتماع القدس بتفاهمات ما في ظل تباين المواقف بين موسكو من جهة وإسرائيل وأمريكا من جهة أخرى في"المسألة الإيرانية"؟

ضيوف الحلقة: الكاتب السياسي الإسرائيلي "إسرائيل شمير" من ستوكهولم والصحفي والمحلل السياسي "شلومو غانور" من القدس.

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