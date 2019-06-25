طهران وواشنطن.. العقوبات وسيناريو الحرب

فرض العقوبات الأمريكية على المرشد الأعلى للثورة الإيرانية يعني قطع طريق الدبلوماسية بشكل دائم.. هذا ما أعلنته طهران بعد خطوة ترامب الأخيرة تجاه قادتها...

من جهتها موسكو أكدت على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن العقوبات الأمريكية دليل على إمكانية توجه العلاقات بين البلدين نحو الأسوأ.. موقف روسي يضاف إلى رفض سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف من القدس، محاولات تصوير إيران كتهديد رئيس للأمن الإقليمي ووضعها في صف واحد مع تنظيم "داعش" أو غيره من المجموعات الإرهابية الأخرى... فيما اعتبر الجانب الأمريكي أن الضغوط ستدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.