إيران.. عقوبات ضد خامنئي وحشد في الخليج

بعد تراجع دونالد ترامب عن قرار شن ضربات عسكرية ضد إيران عقب إسقاطها طائرة تجسس أمريكية، عاد للرد بمرسوم يفرض العقوبات الاقتصادية تشمل المرشد الأعلى وثمانية من قيادات الحرس الثوري.

عقوبات تزامنت مع جولة وزير الخارجية مايك بومبيو في منطقة الشرق الأوسط لمواءمة المواقف وبناء تحالف دولي جديد للعمل على الردع الاستباقي ومراقبة الملاحة البحرية حسب أحد المسؤولين المرافقين. في غضون ذلك، جددت طهران رفض التفاوض تحت وطأة العقوبات متعهدة بمواصلة تقليص التزاماتها النووية إذا لم يتجاوب الأوروبيون مع مطالبا.. فما حقيقة سعي واشنطن للحوار مع طهران في ظل توجهها لتشكيل تحالف دولي ضدها؟ وما الهدف من تشكيل تحالف دولي جديد بالتزامن مع دعوة ترامب للصين واليابان ودول أخرى لحماية سفنها في مضيق هرمز؟ وكيف ستتعامل طهران مع العقوبات الجديدة في ظل وعيدها بتقليص التزاماتها؟