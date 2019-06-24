هل بات مستقبل أردوغان في خطر؟

من يفوز باسطنبول يفوز بتركيا.. مقولة شهيرة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي خسر حزبه رئاسة البلدية لأول مرة منذ خمس وعشرين سنة..

فوز مريح حققه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو على منافسه بن علي يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية وبفارق يزيد عما أحرَزه في الانتخابات السابقة قبل قرار إعادتها...

نسأل أكثر اليوم عما تعنيه خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم. إلى أي مدى تؤشر على تراجع شعبيته؟ وهل يعني ذلك بدايةَ نهاية حقبة أردوغان؟